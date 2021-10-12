Александр Беглов выразил соболезнования родным умершего ветерана, 99-летней Зинаиды Корневой

Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Антоновны Корневой. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным умершего ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Зинаиды Корневой. Напомним, совсем недавно, в конце сентября она отметила 99-й день рождения. «Бабу Зину» узнали благодаря тому, что в начале пандемии коронавируса она организовала масштабный сбор денег для медработников, которые борются с инфекцией.

В итоге Зинаида Антоновна собрала более 4,5 млн рублей. А позже ее наградил Владимир Путин – знаком отличия «За благодеяние». Собранные средства пошли в том числе семьям умерших врачей. Губернатор Северной столицы отметил, что жизнь ветерана – пример служения родине и людям.

- Мы будем помнить Зинаиду Антоновну Корневу как настоящего гражданина, человека мужественного, готового прийти на помощь другим людям, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.