Волонтеры четвертые сутки ищут пропавшего пенсионера в Петербурге

В Северной столице ищут пропавшего 77-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lizaalert_piter

77-летнего пенсионера четвертые сутки разыскивают в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном подразделении поискового отряда «Лиза Алерт».

- В пятницу, 8 октября 2021 года, ранним утром из дома вышел дедушка. Он не пошел за хлебом или на почту, не отправился навестить приятеля. Он пропал и до сих пор не найден, - написали в официальном паблике волонтеры.

Потерявшегося пенсионера зовут Тургунбай Маткаримов. Его рост – примерно 173 сантиметра. Он нормального телосложения, седовласый и кареглазый. Был одет в темно-синюю куртку, темно-зеленую клетчатую рубашку, ярко-синие штаны, синие тапки и черную кепку.

Волонтеры просят всех, у кого есть хоть какая-нибудь информация о местонахождении дедушки, связаться с ними. Звонить можно куратору поисков Юлии по номеру 8-904-550-80-69 или на горячую линию – 8-800-700-54-52, а также 112.