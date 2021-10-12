Появилась схема остановок будущего маршрута трамвая из Купчино до Славянки

Концессионер опубликовал схему остановок будущего маршрута трамвая до Славянки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания «БалтНедвижСервис» опубликовала схему 24 остановок на будущей трамвайной линии из Купчино до Славянки. Напомним, транспорт будет идти до исторического района Петербурга на высоконадежном электроприводе. В Смольном предполагают, что трамваем воспользуются за год не меньше 10,3 млн пассажиров. В итоге маршрут «Купчино – Шушары – Славянка» растянется примерно на 21 километр.

Вот как трамвайная линия выглядит на карте. Фото: vk.com/tramexpress_spb

- Теперь документ, определяющий трассировку и размещение остановочных пунктов, конечных станций и депо, должен пройти процедуру общественных слушаний, - рассказывают на странице концессионного проекта во «Вконтакте».

А вот и список остановок. Ищите знакомые улицы. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Добавим, что весь трамвайный маршрут планируют создать за 5 лет. Транспорт сможет разгоняться до скорости 60 км/ч. В час пик интервалы составят не более 5 минут. К слову, ранее провести трамвайную линию до Шушар обещали в 2023 году, а до Славянки – в 2024-м.