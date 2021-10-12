Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 20:16

Появилась схема остановок будущего маршрута трамвая из Купчино до Славянки

Инженерные изыскания на линии уже закончились
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Концессионер опубликовал схему остановок будущего маршрута трамвая до Славянки.

Концессионер опубликовал схему остановок будущего маршрута трамвая до Славянки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания «БалтНедвижСервис» опубликовала схему 24 остановок на будущей трамвайной линии из Купчино до Славянки. Напомним, транспорт будет идти до исторического района Петербурга на высоконадежном электроприводе. В Смольном предполагают, что трамваем воспользуются за год не меньше 10,3 млн пассажиров. В итоге маршрут «Купчино – Шушары – Славянка» растянется примерно на 21 километр.

Вот как трамвайная линия выглядит на карте. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Вот как трамвайная линия выглядит на карте. Фото: vk.com/tramexpress_spb

- Теперь документ, определяющий трассировку и размещение остановочных пунктов, конечных станций и депо, должен пройти процедуру общественных слушаний, - рассказывают на странице концессионного проекта во «Вконтакте».

А вот и список остановок. Ищите знакомые улицы. Фото: vk.com/tramexpress_spb

А вот и список остановок. Ищите знакомые улицы. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Добавим, что весь трамвайный маршрут планируют создать за 5 лет. Транспорт сможет разгоняться до скорости 60 км/ч. В час пик интервалы составят не более 5 минут. К слову, ранее провести трамвайную линию до Шушар обещали в 2023 году, а до Славянки – в 2024-м.