Эксперты поддержали уволенную в Петербурге учительницу, которая вела блог секс-просвещения. Фото: СОЦСЕТИ

Эксперты вступились за уволенную в Петербурге учительницу, которая вела блог секс-просвещения. По словам заведующей отделом оценки качества общего среднего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Галины Ковалевой нет ничего плохого в том, что учительница биологии - 31-летняя Ольга Щеголева - рассказывала в своем блоге, как нужно говорить с детьми о сексе. Другой вопрос, как именно она это делала.

- Здесь трудно говорить именно конкретно об этом случае, потому что мы не видим, какой именно контент размещал учитель, - поясняет Галина Ковалева. - Может, там были какие-то нарушения. Тут учительница биологии, в рамках программы по биологии есть смежные темы, поэтому она вполне может квалифицировано это делать. И как родитель я считаю, что, безусловно, нужно, чтобы родители понимали, как говорить на такие темы с детьми. Но сексуальное просвещение нужно вести в рамках нравственности, не выпячивая какие-то физиологические особенности.

Как утверждает эксперт, сексуальное просвещение не запрещено, но нужно соблюдать этические рамки.

- Многие вещи в этом должны идти от родителей. Но не всегда это так, разрушена связь поколений. Поэтому подростки сами начинают в Интернете искать информацию. И натыкаются на более опасный контент, - отмечает Ковалева.