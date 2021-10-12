Биолог Павел Глазков прокомментировал слухи о зацветшей лесной землянике в середине октября под Всеволожском

Зацветшую посреди октября землянику заметили в лесу под Всеволожском. Фото: Борис Маланин / vk.com/id468622524

Известный в Петербурге биолог Павел Глазков прокомментировал «Комсомолке» слухи о том, что в лесу под Всеволожском якобы нашли зацветшую землянику. И это в середине октября. О неожиданной находке рассказал любитель «тихой охоты» Борис Маланин в группе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте». Как рассказал мужчина «КП», ягоду ему показал местный «Робинзон».

- Я сам не поверил, а она есть. В выходные катались по делам во Всеволожском районе. На «бетонке» в деревне Борисова Грива. Остановился «по-маленькому», там и обнаружил кустик. Фотографий общего плана нет. Не придал этому большого значения, сфоткал и поехал. У моих родителей во Всеволожске желтая малина вся усыпана. Наверное, год такой, необычный, - сообщил Борис «КП-Петербург».

Биолог Павел Глазков поначалу усомнился в правдивости фотографии, но все-таки допустил, что посреди осени земляника может зацвести.

- Снято крупным планом, нет окружения, подозрительно... Может, земляника сортовая, не лесная, – порассуждал Павел в разговоре в «Комсомолкой». – Нечасто, но подобное бывает в природе. Виной тому стоявший долгое время антициклон. Благодаря ему сентябрь и октябрь стояли теплыми, что, по-видимому, и спровоцировало вегетацию у земляники.