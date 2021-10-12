В Ботаническом саду на зимовку закрывают водный маршрут

Водный маршрут в Ботсаду закрывается до лета. Фото: vk.com/botsad_spb.

В Ботаническом саду Петра Великого на зимовку закрывают водный маршрут. Об этом рассказали во вторник, 12 октября, в пресс-службе петербургского ботсада.

- В ближайшие месяцы в Викторной оранжерее сначала произведут демонтаж всей экспозиции, основную часть растений переместят на зимовку в другие оранжереи, бассейн очистят и подготовят к новому сезону, - отметили сотрудники сада.

В конце зимы, по их словам, начнутся посадки однолетних растений, в том числе виктории амазонской. От начала работ до открытия маршрута проходит около трех месяцев. Поэтому к встрече с петербуржцами и гостями Северной столицы он будет готов уже в июне.