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Общество12 октября 2021 21:30

В Ботаническом саду на зимовку закрывают водный маршрут

Откроется он только в следующем году летом
Агния ПЕРОВА
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Водный маршрут в Ботсаду закрывается до лета. Фото: vk.com/botsad_spb.

Водный маршрут в Ботсаду закрывается до лета. Фото: vk.com/botsad_spb.

В Ботаническом саду Петра Великого на зимовку закрывают водный маршрут. Об этом рассказали во вторник, 12 октября, в пресс-службе петербургского ботсада.

- В ближайшие месяцы в Викторной оранжерее сначала произведут демонтаж всей экспозиции, основную часть растений переместят на зимовку в другие оранжереи, бассейн очистят и подготовят к новому сезону, - отметили сотрудники сада.

В конце зимы, по их словам, начнутся посадки однолетних растений, в том числе виктории амазонской. От начала работ до открытия маршрута проходит около трех месяцев. Поэтому к встрече с петербуржцами и гостями Северной столицы он будет готов уже в июне.