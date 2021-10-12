Для петербуржцев создали чат-бот, оповещающий об изменениях в движении общественного транспорта

В Петербурге появился чат-бот для отслеживания изменений в маршруте общественного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном сообщили о создании чат-бота в Telegram, который будет оперативно оповещать жителей Петербурга об изменениях маршрутов наземного общественного транспорта. Ноу-хау особенно удобно при возникновении внештатных аварийных ситуаций на дорогах, когда тот или иной автобус, трамвай или троллейбус вынужден изменить свой путь. При этом чат-бот будет оповещать об изменениях только тех маршрутов, что выберет пользователь мессенджера. Тем самым отсеется лишний спам.

- Чтобы начать пользоваться чат-ботом надо: 1. Подписаться на @spbtransport_bot в Telegram; 2. Выбрать нужный вид транспорта, а после через запятую перечислить номера интересующих маршрутов. Более никаких действий делать не надо, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Добавим, что при необходимости от чат-бота всегда можно будет отписаться.