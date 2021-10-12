Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды12 октября 2021 22:04

Петербург стал лучшим городом мира по версии туристской премии GQ TravelAwards

Кроме этого Северная столица взяла еще две награды
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург назвали лучшим городом по версии престижной премии GQ TravelAwards, учрежденной в 2018 году. Фото: Смольный

Петербург назвали лучшим городом по версии престижной премии GQ TravelAwards, учрежденной в 2018 году. Фото: Смольный

Санкт-Петербург выиграл в номинации «Лучший город» в престижной туристской премии GQ TravelAwards. Об этом поспешили рассказать в пресс-службе администрации города. Награждение лауреатов ежегодной международной премии прошло 12 октября в Москве. Северная столица взяла еще две награды – за лучший бар и спа при отелях. Есть и почетные вторые места.

- Вторые места заняли в номинации «Лучший бизнес-отель» – Hotel Kempinski Moika 22 и «Лучший аэропорт» – Пулково. В номинации «Лучший ресторан при отеле» третье место занял Percorso (Four Seasons Hotel Lion Palace), - передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов назвал победу неслучайной, поскольку Петербург был одним из первых регионов, который поддержал сферу туризма дополнительными вложениями, а также налоговыми льготами во время пандемии коронавируса