Петербург стал лучшим городом мира по версии туристской премии GQ TravelAwards

Петербург назвали лучшим городом по версии престижной премии GQ TravelAwards, учрежденной в 2018 году. Фото: Смольный

Санкт-Петербург выиграл в номинации «Лучший город» в престижной туристской премии GQ TravelAwards. Об этом поспешили рассказать в пресс-службе администрации города. Награждение лауреатов ежегодной международной премии прошло 12 октября в Москве. Северная столица взяла еще две награды – за лучший бар и спа при отелях. Есть и почетные вторые места.

- Вторые места заняли в номинации «Лучший бизнес-отель» – Hotel Kempinski Moika 22 и «Лучший аэропорт» – Пулково. В номинации «Лучший ресторан при отеле» третье место занял Percorso (Four Seasons Hotel Lion Palace), - передает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов назвал победу неслучайной, поскольку Петербург был одним из первых регионов, который поддержал сферу туризма дополнительными вложениями, а также налоговыми льготами во время пандемии коронавируса