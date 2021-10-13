Метрополитен Петербурга проведет оценку уязвимости всех станций за 22 млн рублей

Петербургский метрополитен хочет проверить уязвимость всех станций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Метрополитен Санкт-Петербурга ищет подрядчика, который смог бы провести оценку уязвимостей всех станций. Цена вопроса – максимум 21,7 млн рублей. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Подземке необходимо утвердить все 79 объектов в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. Компании, победившей в конкурсе, придется много чего обследовать и изучить:

- Паспорт безопасности объекта, программы обеспечения безопасности, документы и вопросы взаимодействия с соответствующими территориальными подразделениями МВД России, ФСБ России, МЧС России. Визуальное обследование объекта, систем жизнеобеспечения, проверка работоспособности и фактического состояния инженерно-технических систем и сил обеспечения транспортной безопасности, - в том числе сообщается в документации к госзакупке.

В конце от подрядчика ждут рекомендации по совершенствованию систем обеспечения безопасности на станциях. От компании потребуют подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Итоги конкурса подведут 9 ноября 2021 года.