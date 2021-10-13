Последние новости в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года: Фейки о массовых расстрелах в школах и обязательная вакцинация с 15 ноября

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года. Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для 80% госслужащих и работников сфер, где тесно контактируют с окружающими людьми. Привиться от коронавируса первым компонентом необходимо до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря. Дальше пойдут жесткие проверки. Схожий документ от Смольного носил рекомендательный характер, этот же позволяет увольнять строптивых сотрудников по закону.

Среди школьников и родителей в Петербурге начали распространяться фейки о готовящихся массовых расстрелах в учебных заведениях. Неизвестный придумал небылицу, что якобы 10 потенциальных убийц готовятся устроить рейды с оружием во вторник, 12 октября. Естественно, все оказалось ложью. По данным комитета по образованию Северной столицы, подобные сообщения распространялись в соцсетях среди жителей других регионов. Проверкой фейков занимается полиция.

В Санкт-Петербурге скончалась на сотом году жизни ветеран Зинаида Корнева, которая прошла Сталинградскую битву, а в последние годы отметилась тем, что собрала более 4,5 млн рублей на помощь врачам, борющихся с коронавирусом. Бабушку даже отметил Владимир Путин – наградил знаком отличия «За благодеяние». Как рассказали родные Зинаиды Антоновны «КП-Петербург», даты и места прощания с ветераном пока нет.

Наконец, пропавший кот из музея Анны Ахматовой все-таки вернулся домой! Рыжика по имени Ося забрала прохожая 8 октября, заметив, что тот гуляет без присмотра. В музее объяснили, что кота перепутали с бродячим. Ситуация осложнялась тем, что каждый день коту необходимо было пить лекарства, так как он сердечник. К счастью, спустя четыре дня вести о знаменитом статусе Оси дошли до «похитительницы». Девушка благополучно вернула кота и извинилась.