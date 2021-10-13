Студента университета профсоюзов отчислили после скандала с обмороком

Студента СПбГУП отчислили после скандала с обмороком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отчисление одного из студентов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов проходит громко. На сайте вуза появился приказ об отчислении молодого человека, учащегося третьего курса. Отмечается, что он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение учебной дисциплины.

Также появился приказ о служебном расследовании в связи со скандалом студентов-акторов. После инцидента с обмороком группа ушла на больничный.

- Сначала одна „актриса“ как бы упала в „обморок“, теперь „обморок“ охватил всех соучастников этой некрасивой истории, — говорят в вузе.

Ректор Александр Запесоцкий считает, что звонок в полицию и обморок были сделаны специально.