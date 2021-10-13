Дожди и облачная погода ждет Петербург 13 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает постепенно холодать. В среду, 13 октября 2021 года, к облачной погоде в городе присоединятся еще и дожди. Правда, они не будут постоянно барабанить по крышам и подоконникам, а иногда все же сменяться на просто пасмурную погоду. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 13 октября, метеорологические условия продолжит формировать североатлантический циклон. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, - отметил синоптик.

Так, днем температура воздуха в Петербурге будет держаться в пределах 9-11 градусов тепла, по Ленинградской области - плюс 7-12 градусов. Ветер ждет горожан южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление особо не поменяется, составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.