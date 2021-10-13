Пожар произошел на производстве в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Красногвардейском районе города. В начале восьмого утра 13 октября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 22 по Республиканской улице, где находится производство. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Прибыв по адресу, пожарные увидели, что в производственном помещении размером 8 на 15 метров горела обстановка на площади 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Полчаса понадобилось пожарным для того, чтобы потушить огонь. В 7:40 пожар локализован. На месте работали пять единиц спецтехники и 25 спасателей.

На данный момент сообщений о пострадавших или погибших нет. Также не уточняется, по какой причине началось возгорание.