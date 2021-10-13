Пропавшего без вести дедушку в тапочках неделю ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге уже неделю идут поиски без вести пропавшего дедушку в тапочках. Он ушел из дома рано утром 8 октября 2021 года, но домой так и не вернулся. Родные отмечают, что мужчина страдает от проблем с памятью и, вероятно, просто не может вспомнить, куда ему надо идти.

Пенсионер ушел из дома рано утром 8 октября / Фото: Лиза Алерт

- Тургунбаю Абдукаримовичу наверняка очень страшно и холодно, ведь он ушёл из дома в домашних тапочках. И так же страшно его родным: без помощи они рискуют никогда больше его не увидеть. К сожалению, до сих пор у нас крайне мало зацепок. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи, - обратились к петербуржцам поисковики из организации "Лиза Алерт".

Известно, что пенсионер мог находиться в 06.20 утра 8 октября на Благодатной, Кубинской, Кузнецовской улицах, Новоизмайловском проспекте, а также рядом со школой № 370. Автомобилистов просят пересмотреть свои записи с видеорегистраторов. Может они увидят на них того самого мужчину.