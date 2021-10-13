Более 17 млн рублей потратят на новогодние украшения Центрального района Петербурга

Центр Петербурга украсят к Новому году за 17,8 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург уже вовсю готовится к проведению Нового года и Рождества. Поэтому на портале госзакупок уже с конца сентября 2021 года появляются конкурсные заявки на оформлением города. Так, на 13 октября 2021 года определился подрядчик, который займется убранством Центрального района Северной столицы.

- Заниматься украшением Центрального района Петербурге будет ООО "Компания Омега". На то, чтобы сделать центр города ярким и праздничным, районная администрация выделила более 17,8 миллионов рублей, - говорится в документах.

Так, до 1 декабря подрядчик должен завершить всю предмонтажную подготовку, а до 10 декабря уже повесить все гирлянды, украшения так, чтобы они радовали горожан и гостей города. Провесят все украшения вплоть до 15 января 2022 года.