Подпольный алкогольный цех накрыли в Санкт-Петербурге

Полицейские ликвидировали подпольный алкогольный цех в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольный цех по выпуску алкоголя. Как стало известно в среду, 13 октября 2021 года, производство поддельных низкобюджетных крепких напитков происходило в гаражах на Суздальском проспекте в Выборгском районе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В общей сложности в гараже хранилось около 500 литров спиртосодержащей жидкости: 200 литров в канистрах, а 300 литров уже разлитых по бутылкам, - рассказали в полиции.

Сомнительного происхождения жидкость разливали по бутылкам с этикетками водки, коньяка и виски. Там же в гараже полицейские нашли два рулона поддельных акцизных марок в количестве 2000 единиц. По подсчетам оперативников, стоимость изъятого контрафакта, который поставлялся в магазины Петербурга и области, составляет более 150 тысяч рублей.

Также полицейские задержали 32-летнего приезжего, который, как считает следствие, является одним из организаторов производства. Возбуждено уголовное дело.