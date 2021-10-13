Оплата платной парковки с помощью Apple Pay и Google Pay появилась в Петербурге

Оплата парковки в Петербурге стала доступна с помощью Apple Pay и Google Pay Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге расширили возможности для оплаты парковки. В среду, 13 октября 2021 года, в комитете по транспорту сообщили, что решили улучшить сервис, основываясь на опросах среди горожан. Теперь автомобилисты смогут оплачивать стоянку с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay.

- Теперь для оплаты достаточно выбрать парковочное место, ввести данные транспортного средства и выбрать оплату банковской картой. Далее открывается страница, на которой можно выбрать наиболее удобный способ платежа: через Apple Pay, Google Pay или банковскую карту, - рассказали в комитете.

Важно, что при оплате таким способом никакая комиссия взиматься не будет.

Опция уже стала доступна в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" с 12 октября.