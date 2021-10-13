Мужчина с гранатой ограбил букмекерскую контору в Петербурге

На юге Петербурга мужчина с гранатой ограбил букмекерскую контору Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчина в черной маске и с гранатой ограбил букмекерскую контору. Инцидент произошел днем 12 октября 2021 года в Кировском районе. Около 15:40 часов неизвестный зашел в офис компании, расположенный на втором этаже дома 50/2 по проспекту Ветеранов, и потребовал отдать ему деньги.

- Мужчина стал угрожать предметом, похожим на гранату, оператору конторы, 26-летней девушке. Он протянул ей лист бумаги, на котором были написаны требования - выдать ему деньги, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка отдала грабителю выручку конторы - 70 тысяч рублей. После этого неизвестный ушел.

Грабитель был в черной маске и черной одежде, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения. Сейчас его разыскивает полиция. Уголовное дело возбуждено.