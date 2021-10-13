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Происшествия13 октября 2021 10:04

Мужчина с гранатой ограбил букмекерскую контору в Петербурге

Грабитель в черной маске забрал из кассы 70 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На юге Петербурга мужчина с гранатой ограбил букмекерскую контору

На юге Петербурга мужчина с гранатой ограбил букмекерскую контору

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчина в черной маске и с гранатой ограбил букмекерскую контору. Инцидент произошел днем 12 октября 2021 года в Кировском районе. Около 15:40 часов неизвестный зашел в офис компании, расположенный на втором этаже дома 50/2 по проспекту Ветеранов, и потребовал отдать ему деньги.

- Мужчина стал угрожать предметом, похожим на гранату, оператору конторы, 26-летней девушке. Он протянул ей лист бумаги, на котором были написаны требования - выдать ему деньги, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка отдала грабителю выручку конторы - 70 тысяч рублей. После этого неизвестный ушел.

Грабитель был в черной маске и черной одежде, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения. Сейчас его разыскивает полиция. Уголовное дело возбуждено.