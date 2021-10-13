Более 1,3 млн человек привились от гриппа в Петербурге

В Петербурге привили от гриппа 1 млн 311 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается иммунизация горожан от гриппа. В Роспотребнадзоре 12 октября 2021 года отметили, что заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в городе находится на неэпидемическом уровне. Однако привились от болезни пока что лишь 24 процента населения Северной столицы.

- В Петербурге от гриппа привились более 1,3 миллионов человек, в том числе 151,6 тысяч детей. Это всего 24,3 процента от всего населения города, - рассказали в ведомстве.

Всего в планах города в этом году привить от гриппа не менее 60 процентов жителей Северной столицы.

Напомним, что вакцинация от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медработникам, учителям, студентам и работникам транспортной сферы.