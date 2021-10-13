Почти 7 тысяч особей сига выпустили в Ладожское озеро

Почти 7000 особей сига выпустили в Ладожское озеро / Фото: "Ленводхоз"

В Ладожское озеро в Санкт-Петербурге выпустили почти 7 тысяч особей сига. Об этом 13 октября 2021 года рассказали в "Ленводхозе". Рыбу специально выращивали для того, чтобы опустить ее в воду. Это необходимо для поддержания популяции сига в водных артериях Северной столицы.

- Выпуск проводился в рамках осуществления компенсационных мероприятий по возмещению вреда водным биологическим ресурсам при осуществлении деятельности по проекту "Восстановление западного фрагмента озера Долгое", - рассказали в компании.

Сиг является наиболее ценным промысловым видом рыб, которые обитают в Ладожском озере, реке Неве и Финском заливе. Перед тем, как ее отпустить, рыбу специально выращивали на Никольском рыборазводном заводе им. В.П. Врасского.

В последние десятилетия численность многих естественных популяций сиговых резко сократилась под влиянием антропогенного воздействия и техногенной нагрузки. Поэтому искусственное воспроизводство рыбы позволяет поддерживать промысловые запасы данного вида рыб и улучшают экологическое состояние воды.