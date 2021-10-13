Суд продлил домашний арест экс-главе Выборгского района Ленобласти, где из бюджета пропали 700 миллионов рублей

Суд продлил домашний арест Геннадию Орлову. Фото: МО "Выборгский район ЛО"

Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение по ходатайству следствия, которое просило продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главы Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Причина - пропажа из бюджета 700 миллионов рублей.

- Орлов подозревается в том, что совместно с иными лицами, путем обмана сотрудников Комитета финансов администрации МО «Выборгский район ЛО», используя официальные документы, внес в них заведомо ложные данные о якобы выполненных строительных и иных работах, которые в действительности не выполнялись. Работы были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму не менее 700 000 000 рублей, - сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Орлов был задержан 17 октября 2020 года, вину он не признал. Тогда суд отправил чиновника под домашний арест. Эта мера истекала 16 октября 2021-го и следствие просило ее продлить ссылаясь на большой объем следственных действий.

Суд продлил домашний арест до 11 декабря 2021 года.

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