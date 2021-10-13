Новый рост заражений коронавирусом начался в Петербурге 13 октября

В Петербурге заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начался новый рост заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба на среду, 13 октября 2021 года, в Северной столице суточный прирост зараженных увеличился на 14 процентов.

- За минувшие сутки было выявлено еще 2470 случаев заражения коронавирусом, что на 14,5 процентов больше, чем днем ранее. Также в городе на 4,8 процентов вырос суточный показатель смертности до 65 летальных исходов, - рассказали в оперативном штабе.

Показатель выздоровлений за день упал на 500 случаев до 1984 человек за день.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге было выявлено 652 251 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 600 178 человек и 22 636 умерли.

Напомним, что Роспотребнадзор ввел в Петербурге обязательную вакцинацию. Срок прохождения полной иммунизации - до середины декабря.