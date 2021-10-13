Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 октября 2021 11:57

Новый рост заражений коронавирусом начался в Петербурге 13 октября

За день суточный прирост заболевших увеличился на 14 процентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх

В Петербурге заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начался новый рост заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба на среду, 13 октября 2021 года, в Северной столице суточный прирост зараженных увеличился на 14 процентов.

- За минувшие сутки было выявлено еще 2470 случаев заражения коронавирусом, что на 14,5 процентов больше, чем днем ранее. Также в городе на 4,8 процентов вырос суточный показатель смертности до 65 летальных исходов, - рассказали в оперативном штабе.

Показатель выздоровлений за день упал на 500 случаев до 1984 человек за день.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге было выявлено 652 251 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 600 178 человек и 22 636 умерли.

Напомним, что Роспотребнадзор ввел в Петербурге обязательную вакцинацию. Срок прохождения полной иммунизации - до середины декабря.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 13 октября 2021 года