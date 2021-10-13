Петербург стал вторым направлением по привлекательности на ноябрьские праздники

Посмотреть на красоты Петербурга хотят около 13% путешествующих на майские праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург оказался вторым по популярности направлением, где россияне хотели бы провести ноябрьские праздники. Статистику продажи авиабилетов подсчитали аналитики сервиса путешествий Туту.ру.

- Самое популярное авианаправление на ноябрьские праздники — это Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России. Средняя стоимость перелета составляет 5 430 рублей. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 12,8%, а средний чек в одну сторону равен 5 804 рублям, - говорится в тексте исследования.

Третьим стал Сочи (8,3% и 4 531 рубль за билет в одну сторону). В ТОП-10 вошли: Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.

Из зарубежных направлений востребованы Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан.

Напомним, что этом году ноябрьские праздники, точнее День народного единства, отмечаемый 4 ноября, окажутся более длинными, чем обычно. Из-за переноса выходного с мая на 5 ноября, жители России будут отдыхать четыре дня - с 4 по 7 число включительно.