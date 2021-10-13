«Разрыв печени и поджелудочной железы»: СК Петербурга завел дело после аварии в картинг-центре, где разбилась 9-летняя девочка

СК завел дело после ЧП в картинг-центре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело после происшествия в картинг-центре в ТЦ «Родео-драйв» на проспекте Культуры, где серьезно пострадала 9-летняя девочка - ребенка увезли на скорой с разрывом внутренних органов в тяжелом состоянии.

- По версии следствия, 11 октября 2021 года работники картинг-клуба, расположенного на проспекте Культуры оказывали услуги не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 9-летняя девочка, управляя неисправным картингом, не оборудованном ремнями безопасности, врезалась в ограждение трассы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Медики диагностировали у ребенка ушиб передней брюшной стенки, разрыв левой доли печени и разрыв поджелудочной железы. Состояние девочки тяжелое, за ее жизнь борются врачи.

По статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» виновным грозит до двух лет лишения свободы.