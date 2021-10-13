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Здоровье13 октября 2021 13:10

Запас коечного фонда для детей с коронавирусом в Петербурге сократился до 16 процентов

За неделю в больницу имени Филатова были госпитализированы 83 ребенка
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Запас коечного фонда для детей с коронавирусом в Петербурге сократился до 16 процентов

Запас коечного фонда для детей с коронавирусом в Петербурге сократился до 16 процентов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге до 16 процентов сократился запад свободного коечного фонда для детей, зараженных коронавирусом. Об этом 13 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению города.

- Свободно около 16 процентов мест. Дефицита коечного фонда нет, - отметили в комитете.

Всего в Петербурге детей с коронавирусом принимают два медицинских учреждения: больница имени Филатова, где развернуто 362 койки, а также Педиатрический университет - 15 коек.

Также в комитете рассказали, что на последнюю неделю в Петербурге в главный детский инфекционный стационар города поступили 83 ребенка. Однако отмечается, что никакого серьезного роста заражений среди детей не наблюдается. Общий рост поступлений детей в стационар связан с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ.