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Общество13 октября 2021 13:35

Три тонны поддельных Nike, Chanel и Louis Vuitton задержали на Балтийской таможне перед отправкой на Кубу

Владельцем товара оказалась фирма из Татарстана
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Почти три тонны поддельных товаров не дали отправить из Петербурга на Кубу. Фото: СЗТУ

Почти три тонны поддельных товаров не дали отправить из Петербурга на Кубу. Фото: СЗТУ

Крупную партию контрафактного товара задержали в Петербурге Сотрудники Северо-Западного таможенного управления. На Балтийской таможне они проверили морской контейнер, который должен был уплыть на Кубу. Внутри оказалось почти три тонны поддельных вещей с брендами Nike, Chanel, Louis Vuitton и так далее.

- В результате досмотра обнаружено более 35 700 единиц незадекларированного товара общим весом более 2700 кг: обувь, нижнее белье, одноразовые маски для лица, перчатки, постельное белье, косметика, автозапчасти, части компьютерной техники, чехлы для телефонов, спортинвентарь, инструменты. Большая часть - с логотипами известных брендов, таких как Puma, Nike, Chanel, Under Armor, Сalvin Klein, Adidas, Louis Vuitton Paris и других, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Отправителем груза числилась фирма из Набережных Челнов (Татарстан). Сейчас контрафактные товары изъяты, ущерб устанавливается с участием представителей компаний-обладателей товарных знаков. На отправителя заведено два административных дела.