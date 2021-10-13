95% госуслуг переведут в цифровой формат в Петербурге к 2024 году

К 2024 году в цифровой формат перейдут 95% госуслуг Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург продолжает развиваться и переходить в цифровой формат. Так, к концу 2024 года в городе 11 отраслей будут оцифрованы для того, чтобы стать еще более удобными и доступными для горожан. Об этом 13 октября 2021 года рассказал вице-губернатор Станислав Казарин.

- Речь идет о реальных проектах в здравоохранении, образовании и науке, развитии городской среды, транспорте и логистике, госуправлении, социальной сфере, туризме, культуре, строительстве, промышленности, физкультуре, и спорте. Впервые цифровая трансформация перешла из разряда проектной деятельности в разряд национальной задачи, - заявил Станислав Казарин.

Вице-губернатор отметил, что благодаря этому к концу 2024 года порядка 95 процентов социально значимых государственных и муниципальных услуг горожанам будут доступны в электронном виде.

Кроме того, цифровая трансформация подразумевает, что 30 процентов школьных уроков будет проходить с использованием современного цифрового контента.