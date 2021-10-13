Минздрав одобрил второй этап испытания вакцины-спрея от коронавируса в Петербурге

Привычный "Спутник" выпустят в форме спрея для носа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство здравоохранения России разрешило начать второй этап испытаний вакцины от коронавируса, сделанной в виде спрея для носа. Испытывать препарат будут в Петербурге, на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность».

- Участие в испытаниях примут 500 взрослых добровольцев, - пишет ТАСС.

Сама назальная вакцина является ни чем иным, как вторым компонентом уже знакомого препарата «Гам-ковид-вак», то есть «Спутник V, который разработан научным центром имени Гамалеи.

Предполагается, что при успешном испытании регистрация назальной вакцины состоится уже в 2022 году, после чего можно будет начинать ее массовое применение.