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Общество13 октября 2021 14:18

Дождь и туман ждут Ленобласть 14 октября

Ночью в регионе ожидаются заморозки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Дождь и туман ждут Ленобласть 14 октября

Дождь и туман ждут Ленобласть 14 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Согласно прогнозу погоды в четверг, 14 октября 2021 года, в Ленинградской области будет дождь и туман. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- Днем будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В ночное и утреннее время на область опустится туман, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Также в ночное время ожидается холодная погода - до плюс 1-6 градусов, местами даже будут заморозки до минус 2 градусов.

Днем же погода разгуляется, но температура воздуха поднимется не сильно, до плюс 6-11 градусов. Ветер сохранится теплых, юго-западных направлений с силой до 2-7 метров в секунду.

Добавим, что в Петербурге в четверг также будет облачно, но порой из-за туч будет выглядывать солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов.