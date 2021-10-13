Инстаграм заблокировал пост учительницы из Петербурга, которая помогала рассказывать детям о сексе

Инстаграм начал блокировать посты секс-блога учительницы. Фото: СОЦСЕТИ

Социальная сеть Инстаграм начала блокировать часть постов петербургской учительницы Ольги Щеголевой, которая ведет блог о сексуальном просвещении. Молодая женщина помогала родителям общаться с их детьми на интимные темы, что было воспринято неоднозначно педагога вынудили уволиться из школы.

- Мне пока заблокировали один пост, он был старый, даже не помню про что, - рассказал саам Ольга корреспонденту «КП-Петербург».

По словам девушки, это произошло из-за жалоб пользователей, то есть «кибербуллинга», когда несогласные с содержанием блога люди массово жалуются на него администрации соцсти.

Что будет дальше, Ольга пока не знает, но прекращать свою просветительскую деятельность она не планирует.

- Я не хотела удалять блог, потому что считаю это важной деятельностью, - пояснила педагог. - Я помогаю родителям в плане полового воспитания детей. Рассказываю, как предотвращать сексуальное насилие, как говорить на интимные темы.

Отметим, что за уволенную учительницу вступились как сами школьники, так и эксперты.