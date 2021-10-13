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Общество13 октября 2021 15:05

Аллея телевещания появится в Петербурге

Она расположится в Приморском парке Победы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петроградском районе появится Аллея телевещания

В Петроградском районе появится Аллея телевещания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появится новая аллея. Ее торжественное открытие состоится 14 октября 2021 года в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Об этом рассказали в администрации Петроградского района Северной столицы.

- В 11:00 часов в честь юбилейных событий для отечественного телевидения состоится открытие Аллеи телевещания в Приморском парке Победы, - рассказали в районной администрации.

Новую аллею создадут при участии ведущих телеканалов Петербурга, а также филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр", представителей органов государственной власти, общественных организаций и работников сферы образования и культуры.