Более 20 млн квадратных метров очистили в Петербурге в рамках большой осенней уборки

В рамках большой осенней уборки Комитет по благоустройству зачистил более 20 млн м² Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге проходит большая осенняя уборка, в рамках которой уже зачищено более 20 миллионов квадратных метров площади города. Об этом 13 октября 2021 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Приведено в порядок более 8,4 млн "квадратов" проезжей части, 3,3 млн "квадратов" тротуаров и более 15 млн квадратных метров пешеходных зон, - рассказали в комитете.

Также специалисты собрали более 2,7 тысяч тонн смета и 1,6 тысячи кубометров мусора. На помывку дорог было использовано почти 39 тысяч кубов воды и более 200 литров специального шампуня.

Важную роль в уборке занимает и озеленение города. За очень уже было посажено более 1,8 тысячи новых деревьев и 9,4 тысяч кустарников. Всего за осень им предстоит высадить порядка 5 тысяч деревьев, 15 тысяч кустов и 186 тысяч тюльпанов, которые порадуют горожан своей красотой весной.