Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, заказавшего убийство бывшей жены

Суд арестовал мужчину, заказавшего убийство бывшей жены в Петербурге / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Московский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 13 октября 2021 года, отправил под стражу мужчину, подозреваемого в заказном убийстве бывшей супруги. Его задержали 11 октября, когда он передавал "киллеру" 1 миллион рублей за выполнение заказа.

- Подозреваемый, являясь работником автобусного парка, находясь на его территории, договорился со знакомым об убийстве бывшей супруги. За это он обещал заплатить 1,5 миллиона рублей. 300 тысяч выдал в качестве аванса, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Однако "наемный убийца" сразу же пошел в полицию. Правоохранителям он рассказал, что заказчик требует в доказательство фото мертвой женщины. Тогда полиция подготовила поддельную фотографию, которую "киллер" и показал мужчине.

Решив, что дело сделано, мужчина отправился на встречу с "киллером", чтобы отдать тому 1 миллион рублей, но в этот момент его задержала полиция.

На суде мужчина просил его отпустить, рассказал, что он простой человек, будет соблюдать все правила и нормы закона. Просто так получилось. Суд отправил подсудимого под стражу до 10 декабря 2021 года.