Гостиницу на Невском проспекте выставили на продажу / Фото: W8 Realty

В Санкт-Петербурге в самом центре города выставили на продажу гостиницу. Отель, который располагается в доме 94 по Невскому проспекту предлагается купить целиком, уже с готовым гостиничным бизнесом. Продавцом выступает местная инвестиционно-управляющая компания.

- Гостиница недавно была введена в эксплуатацию. Она имеет отдельный вход с Невского проспекта, центральное кондиционирование и пожарную сигнализацию. Лифтов в здании нет, - говорится в описании к гостинице.

Сама гостиница занимает один этаж дома, общая площадь 4,5 тысячи квадратных метров. Большинство номеров в отеле обустроены, поэтому новый владелец может просто приступить к делам.

За готовый бизнес продавец просит 800 миллионов рублей. Отмечается, что окупаемость составит 8-9 лет.