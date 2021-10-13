Поименное голосование могут ввести в ЗакСе Петербурга

Александр Бельский намерен ввести поименное голосование в ЗакСе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское Заксобрание собирается перейти на поименное голосование депутатов по примеру Госдумы России. Это необходимо для понимания, кто за что голосовал. Сейчас голосование в ЗакСе тайное, но вскоре все может измениться.

- Мы к этому двигаемся с первых дней. Сегодня опробовали как это будет происходить. Я ничего особенного в поименном голосовании не вижу. Мы идем к открытости парламента, это правильное и своевременное решение, - заявил на брифинге для журналистов спикер ЗакСа Александр Бельский.

По его словам, соответствующие поручения уже даны председателю комиссии по устройству государственной власти Юрию Гладунову, чтобы был разработан необходимый регламент и по всем вопросам депутаты городского парламента голосовали поименно.