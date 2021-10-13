Врач объяснил, будут ли вводить в Петербурге новый локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

Врач больницы ответил, введут ли в Петербурге новый локдаун из-за роста заболеваемости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала октября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в первые недели месяца заболеваемость детей выросла на 20 процентов, включая ковид и просто ОРВИ. Однако, будут ли на фоне этого вводить в городе новый локдаун. Об этом 13 октября 2021 года "Невским новостям" рассказал врач-инфекционист больницы №2 Илья Акинфеев.

- Количество заболевших нарастает, в том числе и в моем отделении. Нарастает количество заболевших не в десятки раз, пока что это примерно 40-50 процентов, - отметил врач.

Также он добавил, что, по его мнению, никакой локдаун в Петербурге больше вводить не будут, так как есть много других способов борьбы с инфекцией, кроме того, более эффективных.

- В настоящий же момент эффективность лечения себя доказала, и перевод части сотрудников на удаленку, на дистанционку сработал, и ограничения в массовых мероприятиях. С помощью этих инструментов и продолжат регулировать заболеваемость, - добавил врач.