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Происшествия13 октября 2021 16:25

Суд Петербурга вынес приговор рок-музыканту Жигулину по обвинению в педофилии

Ближайшие девять лет он проведет за решеткой, а потом будет наблюдаться у психиатра
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Суд отправил музыканта в колонию за страсть к мальчикам.

Суд отправил музыканта в колонию за страсть к мальчикам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор рок-музыканту, гитаристу группы 9G Станиславу Жигулину, которого обвиняли в развращении детей и сексе с несовершеннолетними. По этому же делу о группе педофилов проходят еще трое человек. Сам обвиняемый вину признал, процесс проходил в закрытом режиме.

- Жигулин вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 15 лет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, осужденный будет обязан наблюдаться врача-психиатра (сексолога) в амбулаторных условиях, то есть после освобождения.

Напомним, что в группу мужчин, развращавших несовершеннолетних мальчиков, также входили: охранник автостоянки, инженер производственной компании и радист научно-исследовательского судна. Все их тоже ждет суд.