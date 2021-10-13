Шквальный ветер накроет Ленобласть 16 октября

Ураганный ветер накроет Ленобласть 16 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигается непогода. В МЧС 47-го региона предупредили, что в четверг, 14 октября 2021 года, на область опустится туман, а к выходным поднимется сильный, шквальный ветер.

- 14 октября на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман. 16 октября в регионе днем местами ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, - рассказали в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели напомнили, что при таких погодных условиях повышается опасность ЧП. Так, при сильном ветре лучше всего не выходить на воду, а также избегать прогулок по лесу.

Кроме того, шквальный ветер может повалить деревья и столбы, поэтому, паркуя машину, стоит учитывать эту вероятность.