Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 16:37

Шквальный ветер накроет Ленобласть 16 октября

А в четверг 14 октября на регион опустится туман
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ураганный ветер накроет Ленобласть 16 октября

Ураганный ветер накроет Ленобласть 16 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигается непогода. В МЧС 47-го региона предупредили, что в четверг, 14 октября 2021 года, на область опустится туман, а к выходным поднимется сильный, шквальный ветер.

- 14 октября на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман. 16 октября в регионе днем местами ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, - рассказали в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели напомнили, что при таких погодных условиях повышается опасность ЧП. Так, при сильном ветре лучше всего не выходить на воду, а также избегать прогулок по лесу.

Кроме того, шквальный ветер может повалить деревья и столбы, поэтому, паркуя машину, стоит учитывать эту вероятность.