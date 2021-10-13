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Общество13 октября 2021 17:39

За лето Петергоф посетило более 2,3 миллионов человек

За весь 2020 год гостей было на порядок меньше
Источник:kp.ru
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За три летних месяца в музее-заповеднике «Петергоф» побывало более 2,3 миллионов человек.

За три летних месяца в музее-заповеднике «Петергоф» побывало более 2,3 миллионов человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 2,3 миллионов человек посетило за лето музей-заповедник «Петергоф». Об этом «КП» рассказали в пресс-службе музея.

- Посещаемость ГМЗ «Петергоф» за лето 2021 года составила 2 351 218 человек, - отметили в Петергофе.

По их словам, за весь 2020 год людей было меньше – 1,5 миллионов человек. Всему виной ковидные ограничения, из-за которых музеям пришлось закрыться. А вот больше всего гостей за последние пять лет Петергоф принял в 2019 году - 6,3 миллионов человек.

Напомним, что в музее-заповеднике «Царское село» за лето побывало более 964,9 тысяч человек.