За лето Петергоф посетило более 2,3 миллионов человек

За три летних месяца в музее-заповеднике «Петергоф» побывало более 2,3 миллионов человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 2,3 миллионов человек посетило за лето музей-заповедник «Петергоф». Об этом «КП» рассказали в пресс-службе музея.

- Посещаемость ГМЗ «Петергоф» за лето 2021 года составила 2 351 218 человек, - отметили в Петергофе.

По их словам, за весь 2020 год людей было меньше – 1,5 миллионов человек. Всему виной ковидные ограничения, из-за которых музеям пришлось закрыться. А вот больше всего гостей за последние пять лет Петергоф принял в 2019 году - 6,3 миллионов человек.

Напомним, что в музее-заповеднике «Царское село» за лето побывало более 964,9 тысяч человек.