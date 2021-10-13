Дождь накрыл Петербург вечером 13 октября

Обещанный с утра дождь пришел в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внезапный дождь накрыл Петербург вечером среду, 13 октября. Весь день был ясный и солнечный и, казалось ничего не предвещало осадков кроме утреннего прогноза синоптиков, но мало кто ему поверил. А дождь пошел.

- Дождь в Петербург принес североатлантический циклон, отмечал утром ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Пи этом дождик оказался не «небольшим», как обещали, а весьма заметным. Судя по карте сервиса Яндекс.Погода, он накрыл весь город за исключением Купчино и Невского района.

Увы, но вскоре дожди вновь станут привычными. Бабье лето все же заканчивается, и если четверг будет солнечным, то с пятницы в город придет циклон.

- Остались последние деньки «золотой осени». В пятницу и выходные ожидаются дожди от небольших до умеренных. Но резкого похолодания не будет, днем температура будет на уровне в +6...+8 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.