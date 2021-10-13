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Происшествия13 октября 2021 17:52

Дело о взятках экс-депутата ЗакСа Петербурга Коваля передано в суд

СК завершил расследование
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Дело бывшего депутата передано в суд. Фото: assembly.spb.ru

Дело бывшего депутата передано в суд. Фото: assembly.spb.ru

Главное следственное управление СК Росси завершило работу по делу бывшего депутата петербургского Заксобрания Романа Коваля, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму более 16 миллионов рублей.

- По версии следствия, в период 2017-2020 годов Коваль через посредника получил от представителя коммерческих компаний взятку в виде денег в размере 10,6 млн рублей и автомобиля марки «Audi Q7» стоимостью 6,2 млн рублей за способствование с использованием своих полномочий выделению субсидий на приобретение оборудования ля учреждений здравоохранения Петербурга, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Кроме того, следователи считают, что в 2019 году депутат получил еще 800 тысяч рублей за установку определенной фирмой лифта в одном из роддомов города.

Сейчас на имущество экс-депутата наложен арест, дело передано для рассмотрения в суд.