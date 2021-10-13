«Просто так получилось»: петербуржец, взявший кредит на заказное убийство жены, попросил его отпустить

Суд арестовал петербуржца, который нанял киллера для убийства бывшей жены. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Житель Петербурга, заказавший убийство бывшей жены и взявший кредит на услуги киллера, признал вину, но просил не отправлять его под арест, мотивируя это словами, что он - не преступник и «просто так получилось».

- На судебном заседании обвиняемый вину признал, раскаялся, просил до суда оставить его под подпиской о невыезде или домашнем аресте, указав, что он не является рецидивистом, что он - простой человек, будет соблюдать все правила и нормы закона. Просто так получилось, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что, по версии следствия, сотрудник автобусного парка рассказал одному из коллег, что хочет расправиться с бывшей женой, которая не дает ему видеться с сыном. Коллега для вида согласился на роль киллера за 1,5 миллиона рулей, но потом пошел в полицию.

Чтобы «киллеру» получить деньги, оперативники загримировали жертву и делали «посмертные» фото. На передаче гонорара заказчик был задержан. Как оказалось, деньги он взял в кредит.

Суд мужчину арестовал.