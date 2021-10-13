Медицинский юрист рассказал, как можно оспорить наказание за отказ от обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге

Вакцинация от коронавируса стала обязательной для целого ряда профессий с 12 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наказание, которое работодатель назначит работнику за отказ от обязательной вакцинации без уважительной причины, можно будет оспорить в суде. Об этом «КП-Петербург» в среду, 13 октября, рассказал медицинский юрист Алексей Старченко.

- Если человек считает, что его законные права ущемлены, он может подать заявление в суд, - объяснил эксперт. – Однако судебное решение предсказать просто так не получится – в этом вопросе все еще слишком много неопределенности, поэтому каждый случай, вероятнее всего, будет разбираться в индивидуальном порядке. Ждем прецедентов – от них уже можно будет отталкиваться.

Напомним: ранее «Комсомолка» объясняла, как именно в Петербурге будут наказывать тех, кто не хочет делать прививку от COVID-19, не имеет справки о недавней болезни или медотвода. Если коротко – решение каждый конкретный работодатель будет принимать самостоятельно.