Собаки сгрызли таблички о запрете выгула собак в Мурино

Собаки "съели" табличку о запрете их выгула. Фото: Telegram-канал «Аварийный Петербург»

«Запрещено запрещать», - так, видимо подумали четвероногие обитатели Мурино, которые сгрызли табличку о запрете выгула собак на газоне. По словам местных жителей, от зубастых собачек пострадал знак установленный у многоэтажки на шоссе в Лаврики.

- Такое чувство, что собакам или их хозяевам в Мурино не очень понравилось, что их ограничивают в правах, и они решили выразить свое недовольство, ломая знаки на траве, - пишет «Мойка 78».

Съеденной оказалась как раз та часть снизу, где и содержалось требование о запрете выгула животных на газоне. Теперь догадаться о нежелательности нахождения собак у дома можно лишь по картинке.

Будет ли управляющая компания менять таблички на менее съедобные, не уточняется.