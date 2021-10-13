Дожди придут в Петербург в пятницу и задержатся на выходные

Пасмурная погода придет в Петербург с пятницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Золотая осень в Петербурге заканчивается. Природа, подарившая горожанам почти две недели бабьего лета, возвращает погоду к привычному состоянию. Дождь, накрывший город вечером в среду, стал первым предвестником. А уже в пятницу барометры покажут «пасмурно». Осадки не прекратятся и все выходные.

- В четверг еще тепло, +10...+11 градусов днем и без осадков. А уже с пятницы начнутся дожди. Они будут от небольших до умеренных, но задержатся и на субботу с воскресеньем, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но резкого понижения температуры не будет. Облачность не позволит городу «выхолаживаться» по ночам, поэтому температура останется положительной, от +3 до +6 градусов. Днем термометры покажут +6...+8.

Примерно такая же погода будет и на следующей неделе, но без постоянных осадков: «дожди возможны».

А вот возвращения тепла ждать уже не стоит.