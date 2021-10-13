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Общество13 октября 2021 18:47

Академик РАН из Петербурга объяснил, почему не стоит обращать внимания на уровень антител к коронавирусу

По словам Виталия Зверева, ориентироваться стоит на клеточный иммунитет
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Антитела не являются единственным показателем уровня иммунитета, говорят ученые.

Антитела не являются единственным показателем уровня иммунитета, говорят ученые.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень антител не является единственным показателем уровня иммунитета. Об этом «КП-Петербург» в среду, 13 октября, рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев.

- Почему-то, говоря об иммунитете, мы упираемся только в антитела, - констатировал эксперт. – Их наличие и уровень – важный показатель, но не единственный. Ведь существует еще и клеточный иммунитет – в случае попадания вируса в организм особые клетки памяти сами запускают выработку нужных антител.

Напомним: ранее «Комсомолка» дала подробный ликбез по обязательной вакцинации от коронавируса, которую в Петербурге объявили во вторник, 12 октября. В частности, мы выяснили, как будут наказывать сотрудников, отказавшихся от прививки без уважительных на то причин. Если кратко, то санкции к таким сотрудникам можно применять практически какие угодно санкции - на усмотрение работодателя.