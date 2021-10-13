Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел новый дом в Гатчине, построенный для переселенцев из аварийного жилья

В новый дом въедут 600 переселенцев из ветхого жилья. Фото: lenobl.ru

Новый дом на 242 квартиры, построенный для очередников из программы по расселению аварийного жилья, появился в Гатчине. Осмотреть новое здание и оценить, в каких условиях теперь будут жить люди, приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Считаю, что Ленинградское областное Агентство ипотечного жилищного кредитования совершило подвиг, построив качественное жилье, квадратный метр в котором обошелся бюджету Ленинградской области в 51 тысячу рублей. Уверен, что ни одна частная компания не взялась бы за такой проект, ведь средняя рыночная цена за метр в Гатчине 110 тысяч рублей, - отметил глава региона.

Он также добавил, что агентство может стать главным строителем жилья для молодых семей работников социальной сферы по фиксированной цене. Это первая подобная практика в России.

А что касается дома на улице Красных Военлетов в Гатчине, то скоро сюда въедут 600 человек. На первом этаже здания предусмотрена квартира для людей с ограниченной мобильностью, а рядом с домом есть парковка на 139 мест, детская и спортивная площадки.