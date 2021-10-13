Два пункта обогрева для бездомных откроются в Петербурге 15 и 16 октября

Два пункта обогрева откроются в Петербурге. Фото: vk.com/nochlezhka

В Санкт-Петербурге 15 и 16 октября откроются пункты обогрева для бездомных. Их традиционно разместят на пустыре в Гавани и в районе метро «Площадь Мужества».

- Каждая палатка рассчитана на 40-50 мест. Переночевать можно будет с восьми вечера до восьми утра. Бездомных накормят завтраком и ужином. Отапливать палатки будем с помощью тепловых пушек, - сообщил «КП-Петербург» руководитель отдела привлечения ресурсов и PR благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов.

Также бездомные получат необходимую медицинскую помощь. Директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков рассказал, что медики-волонтеры привезут бездомным вакцину от гриппа. С начала октября в городе уже привились 67 людей, живущих на улице.

Сергей Иевков добавил, что бездомных также планируют вакцинировать от ковида. Препарат от коронавируса пока что получили 108 человек. Однако из-за ряда технических трудностей сейчас пришлось сделать паузу.