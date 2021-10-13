Академик РАН из Петербурга рассказал, к каким последствиям может привести вакцинация от COVID-19 сразу после болезни

Вакцинация от коронавируса раньше срока может привести к тяжелым последствиям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от COVID-19 сразу после перенесенного заболевания может обернуться тяжелыми последствиями. Об этом «КП-Петербург» в среду, 13 октября, рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток, академик РАН Виталий Зверев.

- На самом деле такой подход – вакцинироваться сразу после болезни или спустя какое-то короткое время, на фоне высокого титра антител – является, по большому счету, бессмысленным, - констатирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев. – В лучшем случае просто ничего не будет – кроме, конечно же, напрасной траты времени и вакцины. В худшем человек может столкнуться с некоторыми тяжелыми реакциями организма – в том числе и с тем, что медики называют цитокиновым штормом, когда иммунная система «разбалансируется» и начинает атаковать сама себя.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что изменится в жизни петербуржцев после введения обязательной вакцинации от коронавируса со вторника, 12 октября.