Владимир Путин посетит Петербург 14 октября для участия в Евразийском женском форуме

Владимир Путин посетит Таврический дворец в Петербурге для принятия участие в Евразийском женском форуме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в четверг, 14 октября, для участие в Евразийском женском форуме. Соответствующий анонс опубликовала пресс-служба Кремля. Напомним, мероприятие началось в среду, пленарную сессию открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участники форума сконцентрированы на теме обсуждения глобальной миссии женщины в новой реальности.

- 14 октября Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце, - коротко уведомили в Кремле.

Добавим, что всего на форуме присутствуют около 1,5 тысячи человек из более чем 100 стран. Это и женщины-парламентарии, и представители деловых кругов, и общественники, и сотрудники глобальных корпораций.